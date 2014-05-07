Доделать интернет-магазин на Opencart

Есть исходники не до конца готового интернет-магазина на Opencart. Необходимо доделать сайт в соответствии с ТЗ, поправить верстку, внести правки, а также разместить и настроить сайт на моем хостинге.

Оставляйте заявки, обсудим подробности.

После согласования всех деталей создаем детально прописанный персональный проект с оплатой через безопасную сделку.