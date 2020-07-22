Надо создать дизайн-макет согласно ТЗ: Сейчас корзина выглядит вот так prntscr.com/tmglxc На всю длину экрана выводим заказ клиента prnt.sc/tl5zbm Колонки должны быть 1. Картинка 2. Название 3. Цена ...
Доработки сайт Битрикс
1.В Вебмастере пишет что Дубль страниц на сайте и нужно указать предпочтительный адрес с помощью 301 редиректа или атрибута rel="canonical".
2.Пропал блок "Сопутствующие товары" в самой карточке товара.
3. В Самой карточке товара когда заходишь с мобильного телефона нарушена очерёдность.
Сначала показывается блок "Категории товаров", "Топ товары" а в самом конце при прокрутке экрана сам товар. (Нужно чтоб сам товар показывался в Верху.)
ПОИСК, КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ и ТОП ТОВАРЫ выполнены в одном блоке, на мобильной версии можно просто развернуть их и тогда будет идти так ВАШ ТОВАР и потом ПОИСК, КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ и ТОП ТОВАРЫ.
Сайт biopp-shop точка ру
Обсуждение в Скайпе. С МИКРОФОНОМ.
Работаю только с добавлением к заявке.
Заявки фрилансеров
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