Доработки сайт Битрикс

1.В Вебмастере пишет что Дубль страниц на сайте и нужно указать предпочтительный адрес с помощью 301 редиректа или атрибута rel="canonical".

2.Пропал блок "Сопутствующие товары" в самой карточке товара.

3. В Самой карточке товара когда заходишь с мобильного телефона нарушена очерёдность.

Сначала показывается блок "Категории товаров", "Топ товары" а в самом конце при прокрутке экрана сам товар. (Нужно чтоб сам товар показывался в Верху.)

ПОИСК, КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ и ТОП ТОВАРЫ выполнены в одном блоке, на мобильной версии можно просто развернуть их и тогда будет идти так ВАШ ТОВАР и потом ПОИСК, КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ и ТОП ТОВАРЫ.

Сайт biopp-shop точка ру

Обсуждение в Скайпе. С МИКРОФОНОМ.

Работаю только с добавлением к заявке.