Доработки сайт Битрикс

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Закрыт5 заявок612 просмотров

1.В Вебмастере пишет что Дубль страниц на сайте  и  нужно указать  предпочтительный адрес с помощью 301 редиректа или атрибута rel="canonical".

2.Пропал блок "Сопутствующие товары" в самой карточке товара. 

3. В Самой карточке товара когда заходишь с мобильного телефона нарушена очерёдность. 

Сначала показывается блок "Категории товаров", "Топ товары" а в самом конце при прокрутке экрана сам товар. (Нужно чтоб сам товар показывался в Верху.)

ПОИСК, КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ и ТОП ТОВАРЫ выполнены в одном блоке, на мобильной версии можно просто развернуть их и тогда будет идти так ВАШ ТОВАР и потом ПОИСК, КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ и ТОП ТОВАРЫ.

Сайт biopp-shop точка ру

Обсуждение в Скайпе. С МИКРОФОНОМ. 

Работаю только с добавлением к заявке. 

5 лет назад
noname23
Сергей 
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