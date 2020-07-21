Необходимо выполнить настройки сайта, сайт на платформе CS CART, в сайте есть все необходимые модули, их нужно просто настроить, оплата, логотипы, бренды, контакты, внешний вид страниц, и т.д т.е из демо версии сделать сайт непосредственно ...
Доработка интернет-магазина Prestashop 1.7
Здравствуйте!
Требуется доработка интернет-магазина Prestashop 1.7
1. Настройка модуля СДЭК. Модуль активирован, но во фронт офисе доставка не просчитывается.
2. Настройка модуля Boxberry. Ошибка js скрипта, как следствие не появляется кнопка выбора пункта выдачи
3. Установка кнопок кредита и рассрочки банка Тинькофф
Сумму вознаграждения озвучиваете вы. Спасибо!
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