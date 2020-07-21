Доработка интернет-магазина Prestashop 1.7

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Закрыт4 заявки458 просмотров

Здравствуйте!

Требуется доработка интернет-магазина Prestashop 1.7

1. Настройка модуля СДЭК. Модуль активирован, но во фронт офисе доставка не просчитывается.

2. Настройка модуля Boxberry. Ошибка js скрипта, как следствие не появляется кнопка выбора пункта выдачи

3. Установка кнопок кредита и рассрочки банка Тинькофф

Сумму вознаграждения озвучиваете вы. Спасибо!

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JavaScriptPrestaShop
5 лет назад
Gizmomusic
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