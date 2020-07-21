Необходимо сделать настройки сайта

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Закрыт1 заявка364 просмотра

Необходимо выполнить настройки сайта, сайт на платформе CS CART, в сайте есть все необходимые модули, их нужно просто настроить, оплата, логотипы, бренды, контакты, внешний вид страниц,  и т.д т.е из демо версии сделать сайт непосредственно под работу, сайт не ломанный лицензии есть

5 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 отзывов(-2)
5 лет назад

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