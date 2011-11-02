Drupal+Ubercart + платежная система

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок166 просмотров

Надо прикрутить платежную систему segpay к друпал дня зачисления средств на баланс аккаунта.

Сам решил эту проблему. Не сложно оказалось. Странно что на фрилансе никого не нашлось.

Drupal
14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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