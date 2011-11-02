Всем привет!! Необходим интернет-магазин по продаже эл- сигарет. 1. Домен в зоне co.il 2. Движок с максимальным количеством платежных систем и в то же время простой ...
Drupal+Ubercart + платежная система
Надо прикрутить платежную систему segpay к друпал дня зачисления средств на баланс аккаунта.
Сам решил эту проблему. Не сложно оказалось. Странно что на фрилансе никого не нашлось.
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