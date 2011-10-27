Есть отвёрстанный шаблон, необходимо подключить его к системе управления joomla в качестве компонента магазина virtuemart.
Интернет-магазин под ключ
Всем привет!! Необходим интернет-магазин по продаже эл- сигарет.
1. Домен в зоне co.il
2. Движок с максимальным количеством платежных систем и в то же время простой в управлении. Обязательное присутствие таких платежных систем как google checkout , ccnow.com , paypal.com , webmoney , 2checkout , Skrill (Moneybookers)
3. Главным языком магазина должен быть иврит, поэтому вы мне сбрасываете таблицу с нужными словами и фразами для перевода, я сам их перевожу на нужный язык + дополнительные языки сайта русский и английский.
4. Красивый и то же время простой дизайн, посколько сайт создается для дочернего филиала одного из предприятий, дизайн сайта должен об этом говорить. Трудно обьяснить как именно это должно выглядеть, примеры скину в личку.
5. Возможность привязать виртуальный склад на рабочем столе к наличию товара в магазине, а еще лучше к сайту поставщика.
6. Максимальное количество ключевых слов, которые могут принести целевой трафик.
От создателя требуется
1. Наличие портфолио
2. У вас есть скайп, а не только аська
3. Отсутствие привычки исчезать и не отвечать на письма.
4. Новичков просьба проходить мимо
5. Если вы называете цену за работу, она должна быть обоснована.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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