Интернет-магазин под ключ

Всем привет!! Необходим интернет-магазин по продаже эл- сигарет.

1. Домен в зоне co.il

2. Движок с максимальным количеством платежных систем и в то же время простой в управлении. Обязательное присутствие таких платежных систем как google checkout , ccnow.com , paypal.com , webmoney , 2checkout , Skrill (Moneybookers)

3. Главным языком магазина должен быть иврит, поэтому вы мне сбрасываете таблицу с нужными словами и фразами для перевода, я сам их перевожу на нужный язык + дополнительные языки сайта русский и английский.

4. Красивый и то же время простой дизайн, посколько сайт создается для дочернего филиала одного из предприятий, дизайн сайта должен об этом говорить. Трудно обьяснить как именно это должно выглядеть, примеры скину в личку.

5. Возможность привязать виртуальный склад на рабочем столе к наличию товара в магазине, а еще лучше к сайту поставщика.

6. Максимальное количество ключевых слов, которые могут принести целевой трафик.

От создателя требуется

1. Наличие портфолио

2. У вас есть скайп, а не только аська

3. Отсутствие привычки исчезать и не отвечать на письма.

4. Новичков просьба проходить мимо

5. Если вы называете цену за работу, она должна быть обоснована.

Жду ваших предложений.