Настроить товары и корзину

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Закрыт2 заявки124 просмотра

настроить отображение товаров и работу корзины в каталоге, сделанном на http://modx-shopkeeper.ru

адрес каталога: http://sila-prirody.ru/shop/

modx и shopkeeper уже установлены.

MODX
14 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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