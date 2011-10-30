Настроить товары и корзину

Добрый день! Требуется доработка внутреннего модуля импорта товаров webasyst или написание/установка отдельного скрипта. Есть несколько XLS прайсов от поставщиков с разной табличной структурой категорий. На сколько я понимаю, нужно чтобы скрипт умел ...