Всем привет!! Необходим интернет-магазин по продаже эл- сигарет. 1. Домен в зоне co.il 2. Движок с максимальным количеством платежных систем и в то же время простой ...
Интернет-магазин медиа контента
Нужно создать магазин для продажи файлов (7z, rar). Особенности:
1. Подключение оплаты по VISA MASTERCARD
2. Простой интерфейс админки
3. Возможность распределять права между пользователями (сотрудник тех поддержки, администратор)
4. Help раздел с тикетами - для технической поддержки покупателей
Skype: vostok.design
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Интернет-магазины9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необхоимо разработать интернет магазин автозапчастей на базе текдок(имеется в mysql)Интернет-магазины11 заявокЗакрыт14 лет назад
настроить отображение товаров и работу корзины в каталоге, сделанном на http://modx-shopkeeper.ru адрес каталога: http://sila-prirody.ru/shop/ modx и shopkeeper уже установлены.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Есть отвёрстанный шаблон, необходимо подключить его к системе управления joomla в качестве компонента магазина virtuemart.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Требуется доработка внутреннего модуля импорта товаров webasyst или написание/установка отдельного скрипта. Есть несколько XLS прайсов от поставщиков с разной табличной структурой категорий. На сколько я понимаю, нужно чтобы скрипт умел ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток Нужен грамотный и ответственный человек на разработку и сопровождение интернет магазина автозапчастей, обязательно с опытом работы по построению и выводу на рынок интернет магазинов. Дано: ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сколько будет стоить и какой срок? интересуют эконом варианты. 1.Сфера деятельности компании (розничная торговля сантехникой) 2.Цели и задачи,которые должен решать сайт(розничная торговля через интернет-магазин сантехники) ...Интернет-магазины28 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно : 1) Забросить англоязычные тексты на англ сайт. 2) Установить чекаут на англ сайт 3) Плюс мелкие доработкиИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Есть дизайн: http://st.free-lance.ru/users/dzen-design/upload/f_4e37f066407d9.jpg Так есть (!)готовая верстка + все скрипты. Нужно поставить на движок. от вас: 1) Какой движок предлагаете 2) Цена ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется переделать оформление заказа в Joomla Tienda. Для заказа не нужно регистрации, а необходимо только: ФИО Телефон E-mail Индекс (для расчета стоимости заказа) Адрес ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад