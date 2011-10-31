Интернет-магазин медиа контента

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок224 просмотра

Нужно создать магазин для продажи файлов (7z, rar). Особенности:

1. Подключение оплаты по VISA MASTERCARD

2. Простой интерфейс админки

3. Возможность распределять права между пользователями (сотрудник тех поддержки, администратор)

4. Help раздел с тикетами - для технической поддержки покупателей

Skype: vostok.design

14 лет назад
vostok
Леонид 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров