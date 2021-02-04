Интернет магазин Мегадым по готовому дизайну

$500
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка245 просмотров

Файл с ТЗ прикреплён.

5 лет назад
mwkrut
Павел 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$500
40 дней
Escrow
Работа сделана качественно и в срок, все пожелания были учтены
Задачу ставил четко! С оплатой не было проблем! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад