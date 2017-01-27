Небольшой интернет магазин

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Закрыт19 заявок191 просмотр

Здравствуйте! Нужен был небольшой шаблонный интернет-магазин с 30-35 позициями продаваемого товара. Планирую продавать исламские сувениры ( как на на фото). По поиску "исламские сувениры" поисковики выдают всего лишь несколько сайтов, думаю с СЕО не будет больших проблем. Скажите, пожалуйста, сколько это все будет стоить? Спасибо

8 лет назад
guest_14855558259179
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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