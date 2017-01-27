Стандартный / Простой интернет-магазин

Добрый день. Работаю строго через рабочую область, оплата по факту.

Необходимо развернуть тестовый интернет магазин не обращая внимание на дизайн итд, все стандартное, за исключением некоторых требований описных ниже.

Подчеркну что мне все равно какой будет дизайн у магазин, ибо он нужен для тестирования некоторого программного обеспечения, поэтому делается он не для продажи на нем товаров. Важно внимательно прочитать требования которые описаны ниже, ибо работу буду принимать строго по этим 3-м пунктам