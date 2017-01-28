Здравствуйте! Мне нужен современный интернет -магазин,вкотором обязательно присутствовали бы эти 2 функции:1. Делов том,что в моём интернет -магазине будут продаваться товары,которые имеют категории и подкатегории.Например:Шлифовальные диски 5ти разных диаметров-100-125-150-180-200мм,и у каждого диаметра будет ...
Импорт/экспорт товаров в формате csv для ИМ
Интернет магазин на cms VamShop.
Функция экспорта/импорта товаров есть, но работает с ошибками.
Задача:
1) Сделать выгрузку файла экспорта admin/exportorders.php в формате csv.
2) Настроить csv таким образом, чтобы разделителем был " ; ", и чтобы все значения между разделителями заключались в кавычки.
3) Добавить в выгружаемый файл новый столбец "Время доставки".
4) Добавить на страницу admin/exportorders.php галочку "Время доставки".
5) Настроить импорт.
6) Настроить кодировку, чтобы файл корректно отображался и в excel, и в блокноте.
7) В нескольких последних столбцах, не заполняются значения. Настроить чтобы всё заполнялось правильно.
Выбранный исполнитель
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