Импорт/экспорт товаров в формате csv для ИМ

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Завершен1 заявка119 просмотров

Интернет магазин на cms VamShop.

Функция экспорта/импорта товаров есть, но работает с ошибками.

Задача:

1) Сделать выгрузку файла экспорта admin/exportorders.php в формате csv.   

2) Настроить csv таким образом, чтобы разделителем был " ; ", и чтобы  все значения между разделителями заключались в кавычки.    

3) Добавить в выгружаемый файл новый столбец "Время доставки".    

4) Добавить на страницу admin/exportorders.php галочку "Время доставки".    

5) Настроить импорт.   

6) Настроить кодировку, чтобы файл корректно отображался и в excel, и в блокноте.   

7) В нескольких последних столбцах, не заполняются значения. Настроить чтобы всё заполнялось правильно.

8 лет назад
izotova_natalja
Наталья 
43 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$60
1 день
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MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад