Импорт/экспорт товаров в формате csv для ИМ

Интернет магазин на cms VamShop.

Функция экспорта/импорта товаров есть, но работает с ошибками.

Задача:

1) Сделать выгрузку файла экспорта admin/exportorders.php в формате csv.

2) Настроить csv таким образом, чтобы разделителем был " ; ", и чтобы все значения между разделителями заключались в кавычки.

3) Добавить в выгружаемый файл новый столбец "Время доставки".

4) Добавить на страницу admin/exportorders.php галочку "Время доставки".

5) Настроить импорт.

6) Настроить кодировку, чтобы файл корректно отображался и в excel, и в блокноте.

7) В нескольких последних столбцах, не заполняются значения. Настроить чтобы всё заполнялось правильно.