Цель: создать полноценныйИнтернет-магазин, который максимально эффективно представляет товар, дает площадку для коммуникации с клиентом (комментарии, оценка товара, блог/описание товара), дает три опции покупки: звонок, заказ письмом через корзину, заказ письмом с сайта. ...
Интернет магазин ( копия)
Нужен интренет магазин - копия интернет магазина производителя rgk-shop.ru
с парсингом товаров и т.д.
на опенкарт либо другой нормальной бесплатной cms
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