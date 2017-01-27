Создать интернет - магазин на шаблоне

Цель: создать полноценныйИнтернет-магазин, который максимально эффективно представляет товар, дает

площадку для коммуникации с клиентом (комментарии, оценка товара, блог/описание

товара), дает три опции покупки: звонок, заказ письмом через корзину, заказ

письмом с сайта. В данный момент наш сайт выглядит так - sigi.com.ua

При переходе на новый шаблон нам нужны обязательно:

1. Обязательно корзина

2. Максимально сохранить текущий формат сайта,

3. Динамичный баннер вверху – 2-3 смены, который никудаведет или ведет рекламируемую страницу,

4. Три-четыре ключевых фото на главной, на которой разделыпо возрастным группам: Маля 2-4 года, Дівча 4-8 лет, Дівчина 8-14лет, Хлопчик – 4-8 лет.

5. Сортировка товара не по разбивке по виду вещей (платья,топы и т.д.).

6. На стартовой странице –все группы, посетитель выбирает свою и переходит уже на уровень фото вещей в

группе.

7. Выделенный блог: фото, заголовок, подзаголовок, веден настраницу блога,

8. Возможность добавлять разделы,

9. Карточки товара: описание, на странице информация одоставке/обмене/возврате и размерная сетка, возможность поставить рейтинг вещи

от 1 до 5 звезд, например, или комментарии (опционально)

10. Два языка:украинский и английский,

11. http://shoppingmall.com.ua/new_order - так должна выглядетьнаша корзина,

12. Ссылки на FB и Инста на главной Важно понять идею размещения товара на сайте, это продажа общего лук(несколько вещей сразу). Т.е. заходя в карточку товара должна быть либо

подсказка внизу «к этому товару вы можете выбрать то или то», как на сайте https://shopster.ua Или карточка сразу снесколькими товарами как на wonderobe.com.