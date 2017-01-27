Добрый день. Работаю строго через рабочую область, оплата по факту. Необходимо развернуть тестовый интернет магазин не обращая внимание на дизайн итд, все стандартное, за исключением некоторых требований описных ниже. Подчеркну что мне все ...
Создать интернет - магазин на шаблоне
Цель: создать полноценныйИнтернет-магазин, который максимально эффективно представляет товар, дает
площадку для коммуникации с клиентом (комментарии, оценка товара, блог/описание
товара), дает три опции покупки: звонок, заказ письмом через корзину, заказ
письмом с сайта. В данный момент наш сайт выглядит так - sigi.com.ua
При переходе на новый шаблон нам нужны обязательно:
1. Обязательно корзина
2. Максимально сохранить текущий формат сайта,
3. Динамичный баннер вверху – 2-3 смены, который никудаведет или ведет рекламируемую страницу,
4. Три-четыре ключевых фото на главной, на которой разделыпо возрастным группам: Маля 2-4 года, Дівча 4-8 лет, Дівчина 8-14лет, Хлопчик – 4-8 лет.
5. Сортировка товара не по разбивке по виду вещей (платья,топы и т.д.).
6. На стартовой странице –все группы, посетитель выбирает свою и переходит уже на уровень фото вещей в
группе.
7. Выделенный блог: фото, заголовок, подзаголовок, веден настраницу блога,
8. Возможность добавлять разделы,
9. Карточки товара: описание, на странице информация одоставке/обмене/возврате и размерная сетка, возможность поставить рейтинг вещи
от 1 до 5 звезд, например, или комментарии (опционально)
10. Два языка:украинский и английский,
11. http://shoppingmall.com.ua/new_order - так должна выглядетьнаша корзина,
12. Ссылки на FB и Инста на главной Важно понять идею размещения товара на сайте, это продажа общего лук(несколько вещей сразу). Т.е. заходя в карточку товара должна быть либо
подсказка внизу «к этому товару вы можете выбрать то или то», как на сайте https://shopster.ua Или карточка сразу снесколькими товарами как на wonderobe.com.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $45Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интернет магазин на cms VamShop. Функция экспорта/импорта товаров есть, но работает с ошибками. Задача: 1) Сделать выгрузку файла экспорта admin/exportorders.php в формате csv. 2) Настроить csv таким образом, чтобы ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен современный интернет -магазин,вкотором обязательно присутствовали бы эти 2 функции:1. Делов том,что в моём интернет -магазине будут продаваться товары,которые имеют категории и подкатегории.Например:Шлифовальные диски 5ти разных диаметров-100-125-150-180-200мм,и у каждого диаметра будет ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт8 лет назад
Большой интернет и офлайн магазин с несколькими точками продаж и складами. Задач много, задачи разные: от добавления новых способов оплаты до написания модулей с нуля. Разработка ведётся через git, знания git обязательны. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Новый пакет дизайна (тема) на "чистой" установке на Magento 1.9.3.0 с нуля работает отлично (значит с пакетом дизайна все в порядке). Если залить пакет "поверх" старой темы на рабочий сайт и сделать его основным - этот ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт для продажи вещей CS GO. Есть скелет сайта, то бишь наброски, подробнее в скайпе Нужен "сайт-гарант", с автоматической отправкой офферов и авторизацией на сайте через стим соответственно, основная информация расписана в ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Интернет-магазин свадебной тематики, не имеющий магазина, по-этому никакой примерки нет. Категория покупателей: Женский пол (преимущественно в Россия) - невесты, подружки невест, гости на свадьбе, девочки, девочки -цветочницы, мамы невест, свекрови, выпускницы. Точный ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры, нужно создать интернет-магазин продуктов питания со следующими характеристиками: 1. Регистрация клиента. Личный кабинет клиента с историей заказов. 2. Корзина. 3. Оплата товара на выбор: банковской картой или наличными. ...Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! нужна помощь в поиске подходящего движка и переноса сайта (движок с возможностью он-лайн "рулить" дизайном и контентом как bloxy, platformalp и подобные) или сервис, который позволяют сделать удаленно каталог товаров и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо файл (прикрепил) импортировать на сайт s4u.com.ua и обновлять информацию по товарам. Пример файла выгрузки прикрепил. Так же необходимо рассчитывать цену с доллара в гривну по актуальному курсу (курс смотрим по xml или json на http://content.finance.ua/ru/xml/currency-cash) ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад