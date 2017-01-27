Цель: создать полноценныйИнтернет-магазин, который максимально эффективно представляет товар, дает площадку для коммуникации с клиентом (комментарии, оценка товара, блог/описание товара), дает три опции покупки: звонок, заказ письмом через корзину, заказ письмом с сайта. ...
Увеличить конверсию (юзабилити) интернет-магазина теплиц
Необходимо увеличить конверсию (улучшить юзабилити) интернет-магазина по продаже теплиц и товаров для дачи, сейчас как раз делаем новый сайт, ищем спеца по юзабилити интернет-магазинов. Кандидат должен уметь проводить сплит-тесты, использовать сторонние сервисы и хорошо разбираться в аналитике и современных тенденциях юзабилити, иметь команду исполнителей и опыт постановки ТЗ для программиста, дизайнера и тд. Кандидатам присылать портфолио: ДО и ПОСЛЕ, сроки работ до результата, конверсия ДО и ПОСЛЕ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины29 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать примерную копию интернет магазина http://mobilvape.ru наполнение позиций будет с нашей стороны! Сколько примерно будет стоить такой проект?Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен интренет магазин - копия интернет магазина производителя rgk-shop.ru с парсингом товаров и т.д. на опенкарт либо другой нормальной бесплатной cmsИнтернет-магазины21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $45
Добрый день. Работаю строго через рабочую область, оплата по факту. Необходимо развернуть тестовый интернет магазин не обращая внимание на дизайн итд, все стандартное, за исключением некоторых требований описных ниже. Подчеркну что мне все ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интернет магазин на cms VamShop. Функция экспорта/импорта товаров есть, но работает с ошибками. Задача: 1) Сделать выгрузку файла экспорта admin/exportorders.php в формате csv. 2) Настроить csv таким образом, чтобы ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен современный интернет -магазин,вкотором обязательно присутствовали бы эти 2 функции:1. Делов том,что в моём интернет -магазине будут продаваться товары,которые имеют категории и подкатегории.Например:Шлифовальные диски 5ти разных диаметров-100-125-150-180-200мм,и у каждого диаметра будет ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт8 лет назад
Большой интернет и офлайн магазин с несколькими точками продаж и складами. Задач много, задачи разные: от добавления новых способов оплаты до написания модулей с нуля. Разработка ведётся через git, знания git обязательны. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Новый пакет дизайна (тема) на "чистой" установке на Magento 1.9.3.0 с нуля работает отлично (значит с пакетом дизайна все в порядке). Если залить пакет "поверх" старой темы на рабочий сайт и сделать его основным - этот ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт для продажи вещей CS GO. Есть скелет сайта, то бишь наброски, подробнее в скайпе Нужен "сайт-гарант", с автоматической отправкой офферов и авторизацией на сайте через стим соответственно, основная информация расписана в ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Интернет-магазин свадебной тематики, не имеющий магазина, по-этому никакой примерки нет. Категория покупателей: Женский пол (преимущественно в Россия) - невесты, подружки невест, гости на свадьбе, девочки, девочки -цветочницы, мамы невест, свекрови, выпускницы. Точный ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт8 лет назад