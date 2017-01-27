Решить проблему с модулем Simple на Opencart 1.

Необходимо увеличить конверсию (улучшить юзабилити) интернет-магазина по продаже теплиц и товаров для дачи, сейчас как раз делаем новый сайт, ищем спеца по юзабилити интернет-магазинов. Кандидат должен уметь проводить сплит-тесты, использовать сторонние сервисы и хорошо разбираться в аналитике и ...