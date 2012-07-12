Нужен рабочий магазин на Joomla 2.5 с virtuemart 2.0 и выше

Нужен настроенный и рабочий магазин на Joomla 2.5, товары и шаблон поменяем сами.

От Вас ссылка на рабочий магазин и цена. Магазин разрабатывать не надо нужен готовый проект, больше для тренировки.

Обязательно должна быть рабочая кнопка купить, настроены способы доставки и опаты (все будет меняться надо в качестве примера).

Оплата яндекс деньги.