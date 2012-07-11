Требуется разработать сайт по готовому дизайну. Сайт пример покажу. Оплата по факту. Подробности в скайпе: max-oryol
Перенос существующего интернет-магазина на cs-cart
Есть интернет-магазин Yushkoff.com на Joomla. Требуется перенести его на движок cs-cart ultimate (управление несколькими магазинами с одного склада) без изменения существующего дизайна и синхронизировать с 1С. Обязательно обучить персонал управлению интернет-магазином.
Идеальный партнер:
1. Находится в Москве или Московской области.
2. Может установить 1С.
3. Перенесет магазин на платформу cs-cart.
4. Синхронизирует магазин с 1C.
5. Обеспечит техническую поддержку и текущие усовершенствование/вылизывание сайта в разумные сроки.
6. Займется продвижением магазина в поисковых системах и соцсетях.
7. Не матерится и слушает старших. ;)
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