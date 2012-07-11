Перенос существующего интернет-магазина на cs-cart

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Есть интернет-магазин Yushkoff.com на Joomla. Требуется перенести его на движок cs-cart ultimate (управление несколькими магазинами с одного склада) без изменения существующего дизайна и синхронизировать с 1С. Обязательно обучить персонал управлению интернет-магазином.

Идеальный партнер:

1. Находится в Москве или Московской области.

2. Может установить 1С.

3. Перенесет магазин на платформу cs-cart.

4. Синхронизирует магазин с 1C.

5. Обеспечит техническую поддержку и текущие усовершенствование/вылизывание сайта в разумные сроки.

6. Займется продвижением магазина в поисковых системах и соцсетях.

7. Не матерится и слушает старших. ;)

Joomla
13 лет назад
yushkoff
Виталий 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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