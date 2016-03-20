Одностраничный Интернет магазин

Если ряд проблем с магазином которые касаются. А) Удобства размещения и правок товара, Б) Удобство поиска и просмотра для клиентов, именно их и решаем в ТЗ. Движок: ocStrore 1.5.4.1 Сайт: http://roliki.od.ua/ ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPOH6bEl_rj5pGbRVtnLznpqfN-v2w-0Yax9_YG9Ai4/edit?usp=sharing ...