Доработка магазина на WordPress WooComerce

Техническое задание allaia.com

2.1 Главная страница

2.1.1Shop by mood:

При наведении на картинку она затемняется и на затемнении появляется текст (пара предложений) и кнопка (“check now” прозрачная в белой рамочке как на слайдере).

Надписи должны быть доступны для изменения в админе, без погружения в код.

2.1.2 В меню главная добавить shop by mood | catalog (переход > на категории (скрол))

2.2 Отображение товаров

2.2.1 Счетчик страниц продублировать сверху над сортировкой и добавить

Показывать View all View by page

Все товары должны показываться по умолчанию на 1 странице.

2.2.2 На боковой панели слева отображать метки списком, так же как категории

2.2.3 убрать белую ободку в галлереи

2.2.4 Настроить вариативность товаров по размерам

2.3 Автоматические e-mail при покупке

2.3.1 Протестировать все виды e-mail, показать мне какие бывают и в каком случае отправляются. Показать мне где текст шаблонов - я посмотрю все ли так.

2.3.2 Настроить если что то не так.

2.4 Оплата

Настроить оплату

2.4.1 кредитные карты,

2.4.2 paypal.

2.5 Регистрация и личный кабинет

2.5.1 Имя аккаунта отображается вверху, если клиент

При наведении должно выпадать меню: личный кабинет / выход

Если клиент не зарегистрирован, то должна быть надпись “sign in / registration” в меню, и вести на всплывающее окно входа или регистрации соответсвенно.

2.5.2 При регистрации идет проверка сложности пароля - сделать, ее проще. 6 символов вполне достаточно.

2.5.3 При неверном введении пароля и логина должно появляться сообщение об ошибке, в том же всплывающем окне. (подозреваю что оно стандарное)

2.5.4 Напоминание пароля, а не сброс

2.6 Статистика

2.6.1 Прикрутить и настроить статистику google

2.7 Адаптивность

2.7.1 Проверить работу сайта в 4 браузерах и на мобильных устройствах, что б все работало без глюков.

2.8 Подписка на новости

Организовать подписку на новости

Предложить варианты

+ мелкие изменения в в стилях (цвет, шрифт и прочее) - до 10 изменений.

Условия сотрудничества:

Общение по Skype,

Работа строго по этапам ТЗ и определенным исполнителем срокам.

Оплата по факту исполнения. Можно разбить на несколько частей. Оплата сразу по принятию работы день в день.

Оплата Yandex или PayPal или безопасная сделка

Требование к исполнителю:

Знание wordpress, woo commerce,

английский на уровне"могу читать инструкции и переписываться со службой поддержки".