Если ряд проблем с магазином которые касаются. А) Удобства размещения и правок товара, Б) Удобство поиска и просмотра для клиентов, именно их и решаем в ТЗ. Движок: ocStrore 1.5.4.1 Сайт: http://roliki.od.ua/ ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPOH6bEl_rj5pGbRVtnLznpqfN-v2w-0Yax9_YG9Ai4/edit?usp=sharing ...
Доработка магазина на WordPress WooComerce
Техническое задание allaia.com
2.1 Главная страница
2.1.1Shop by mood:
При наведении на картинку она затемняется и на затемнении появляется текст (пара предложений) и кнопка (“check now” прозрачная в белой рамочке как на слайдере).
Надписи должны быть доступны для изменения в админе, без погружения в код.
2.1.2 В меню главная добавить shop by mood | catalog (переход > на категории (скрол))
2.2 Отображение товаров
2.2.1 Счетчик страниц продублировать сверху над сортировкой и добавить
Показывать View all View by page
Все товары должны показываться по умолчанию на 1 странице.
2.2.2 На боковой панели слева отображать метки списком, так же как категории
2.2.3 убрать белую ободку в галлереи
2.2.4 Настроить вариативность товаров по размерам
2.3 Автоматические e-mail при покупке
2.3.1 Протестировать все виды e-mail, показать мне какие бывают и в каком случае отправляются. Показать мне где текст шаблонов - я посмотрю все ли так.
2.3.2 Настроить если что то не так.
2.4 Оплата
Настроить оплату
2.4.1 кредитные карты,
2.4.2 paypal.
2.5 Регистрация и личный кабинет
2.5.1 Имя аккаунта отображается вверху, если клиент
При наведении должно выпадать меню: личный кабинет / выход
Если клиент не зарегистрирован, то должна быть надпись “sign in / registration” в меню, и вести на всплывающее окно входа или регистрации соответсвенно.
2.5.2 При регистрации идет проверка сложности пароля - сделать, ее проще. 6 символов вполне достаточно.
2.5.3 При неверном введении пароля и логина должно появляться сообщение об ошибке, в том же всплывающем окне. (подозреваю что оно стандарное)
2.5.4 Напоминание пароля, а не сброс
2.6 Статистика
2.6.1 Прикрутить и настроить статистику google
2.7 Адаптивность
2.7.1 Проверить работу сайта в 4 браузерах и на мобильных устройствах, что б все работало без глюков.
2.8 Подписка на новости
Организовать подписку на новости
Предложить варианты
+ мелкие изменения в в стилях (цвет, шрифт и прочее) - до 10 изменений.
Условия сотрудничества:
Общение по Skype,
Работа строго по этапам ТЗ и определенным исполнителем срокам.
Оплата по факту исполнения. Можно разбить на несколько частей. Оплата сразу по принятию работы день в день.
Оплата Yandex или PayPal или безопасная сделка
Требование к исполнителю:
Знание wordpress, woo commerce,
английский на уровне"могу читать инструкции и переписываться со службой поддержки".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Вакансия только для жителей России. В связи с выходом на российский рынок интернет-магазина http://smartclimate.com.ua/ требуется менеджер проекта. Должностные обязанности включают: 1. Анализ существующих интернет-магазинов ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть работающий проект, построенный на OpenCart 2.x. Необходимо реализовать функционал, позволяющий создать каталог магазинов с картой (google maps или yandex карты) с возможностью просмотра и фильтрации по регионам. Более подробно задача расписана в ТЗ.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Внести изменения в фильтр поисковика по объектам на сайте vladimir-land.ru/ Задача – упростить его использование. Для четкого примера приведу фильтр яндекс недвижимость realty.yandex.ru/ . Простой и без лишнего. В общем то на сайте ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
настроить интернет магазин под меня на этой платформе (https://www.merchium.ru/features-design/)Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $190
Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес. По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть дизайн макет сайта, будет выслан на следующем этапе. Прикреплю черновой вариант. Сайт не адаптивный Необходимо сделать верстку и спрограммировать сайт, CMS на выбор исполнителя (исключение 1С Битрикс, причина дороговизна, можете попробывать ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт9 лет назад
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: Существует сайт: www.yaroslav-market.com (очень устаревший и с плохим дизайном для продаж),написанный на CMS:WebAsyst shop-script (v.309) необходимо в нем полностью произвести редизайн сайта (или, если это будет дешевле и проще создать новый й продающий и современный маркетинговыИнтернет-магазин) но главное ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть интернет-магазин на джумле, а именно модуль джумшопинг. Нужно сделать, чтобы он был комфортным для просмотра с мобильных устройств.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
www.superstroy.ru/ нужна копия этого интернет магазина, без калькулятора...... без некоторых кнопок и фотографий, видео , со всеми функциями и страницами . на Джумле или Неткарт . ТЗ нет. С заливкой 100 позиций ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад