Натянуть и настроить готовый шаблон OpenCart

Необходимо натянуть и настроить готовый коммерческий шаблон для движка OpenCart.

Шаблон -

http://opencart-demos.org/OPCADD/OPC004/ (после согласования по проекту - купим его)

Требуется

1 - Настроить и передать движок с базой

2 - Настроить статейный модуль, чтобы была возможность писать статьи (если он платный - предлагайте, обсуждаемо)

3 - Создать из готовых модулей шаблона страницу вывода статей (лента + статья)

4 - Подкорректировать стили для нормального отображения тегов, и в шаблоне поставить теги типа H1-H5 (в нужных местах - см. скрины)

5 - В режиме СheckOut настроить покупку с выбором типа доставки

- курьером по москве - цена

- курьером за преды мкад - цена

6 При сдаче проекта - кратко пояснить где что лежит и настраивается

Отдельным этапом (с отдельным заданием и оплатой) потребуется подключить прием оплаты и выбор способов доставки.

Прошу указывать цены и сроки. Если есть уточняющие вопросы - задавайте в личке.