Техническое задание allaia.com 2.1 Главная страница 2.1.1Shop by mood: При наведении на картинку она затемняется и на затемнении появляется текст (пара предложений) и кнопка (“check now” прозрачная в белой ...
Натянуть и настроить готовый шаблон OpenCart
Необходимо натянуть и настроить готовый коммерческий шаблон для движка OpenCart.
Шаблон -
http://opencart-demos.org/OPCADD/OPC004/ (после согласования по проекту - купим его)
Требуется
1 - Настроить и передать движок с базой
2 - Настроить статейный модуль, чтобы была возможность писать статьи (если он платный - предлагайте, обсуждаемо)
3 - Создать из готовых модулей шаблона страницу вывода статей (лента + статья)
4 - Подкорректировать стили для нормального отображения тегов, и в шаблоне поставить теги типа H1-H5 (в нужных местах - см. скрины)
5 - В режиме СheckOut настроить покупку с выбором типа доставки
- курьером по москве - цена
- курьером за преды мкад - цена
6 При сдаче проекта - кратко пояснить где что лежит и настраивается
Отдельным этапом (с отдельным заданием и оплатой) потребуется подключить прием оплаты и выбор способов доставки.
Прошу указывать цены и сроки. Если есть уточняющие вопросы - задавайте в личке.
Выбранный исполнитель
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