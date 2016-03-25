Натянуть и настроить готовый шаблон OpenCart

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Завершен3 заявки171 просмотр

Необходимо натянуть и настроить готовый коммерческий шаблон для движка OpenCart.

Шаблон - 

http://opencart-demos.org/OPCADD/OPC004/  (после согласования по проекту - купим его)

Требуется

1 - Настроить и передать движок с базой

2 - Настроить статейный модуль, чтобы была возможность писать статьи (если он платный - предлагайте, обсуждаемо)

3 - Создать из готовых модулей шаблона страницу вывода статей (лента + статья)

4 - Подкорректировать стили для нормального отображения тегов, и в шаблоне поставить теги типа H1-H5 (в нужных местах - см. скрины)

5 - В режиме СheckOut настроить покупку с выбором типа доставки

      - курьером по москве - цена

      - курьером за преды мкад - цена

6 При сдаче проекта - кратко пояснить где что лежит и настраивается

Отдельным этапом (с отдельным заданием и оплатой) потребуется подключить прием оплаты и выбор способов доставки.

Прошу указывать цены и сроки. Если есть уточняющие вопросы - задавайте в личке.

Opencart
9 лет назад
MyMSR
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
9 лет назад
$100
3 дня
Все в срок, как просили и без лишней болтовни. Спасибо за работу!
отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
9 лет назад