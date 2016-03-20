Нужно создать интернет-магазин на оптимальной по стоимости платформе. Примерно так: -предложить выгодные варианты по обсужденным параметрам; -адаптировать шаблон под магазин; -привязать уже существующий домен: -разместить товары (не более 15 штук); ...
Настройка скрипта интернет магазина
Необходимо настроить почти с нуля скрипт интернет магазина по подобию другого сайта.
Внешний вид каталога товаров.
Внешний вид карточки товара.
Поля формы регистрации.
Варианты доставки.
Варианты оплаты.
Создание категорий.
Прописать метатеги.
Настройка писем.
Заявки фрилансеров
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