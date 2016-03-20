Настройка скрипта интернет магазина

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Необходимо настроить почти с нуля скрипт интернет магазина по подобию другого сайта.

Внешний вид каталога товаров.

Внешний вид карточки товара.

Поля формы регистрации.

Варианты доставки.

Варианты оплаты.

Создание категорий.

Прописать метатеги.

Настройка писем.

9 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров