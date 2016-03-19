Работа ведется в рамках шаблонного дизайна, его функционала. и возможно потребуются какие-то небольшие доработки (адаптация). Подробности в ТЗ. Пишите СТОИМОСТЬ и сроки за которые готовы взяться за работу. В ТЗ, как ...
Создать интернет-магазин (заполнить шаблон на платформе)
Нужно создать интернет-магазин на оптимальной по стоимости платформе.
Примерно так:
-предложить выгодные варианты по обсужденным параметрам;
-адаптировать шаблон под магазин;
-привязать уже существующий домен:
-разместить товары (не более 15 штук);
-проконсультировать по моментам дальнейшего редактирования;
-передать пароли/явки от новоиспеченного магазина;
Важен вопрос годовых затрат на дальнейшую работу с сайтом, магазин будет сравнительно небольшим по оборотам, нет смысла в дорогих хостингах и сервисах оказываемых платформами.
Ответ прошу начать с трех параметров:
-сколько займет времени;
-сколько стоит вся разовая работа;
-ссылка на работу схожую (желательно)
Просьба ознакомиться внимательно! Не требуется разработок, не требуется сверхклассных навороченных скриптов, простая работа, простой подход, максимально бюджетные ожидания от стоимости работы.
Работа часа на три для опытного человека.
Заявки фрилансеров
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