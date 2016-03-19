Доработка магазина WP woocommerce

Работа ведется в рамках шаблонного дизайна, его функционала. и возможно потребуются какие-то небольшие доработки (адаптация).

Подробности в ТЗ.

Пишите СТОИМОСТЬ и сроки за которые готовы взяться за работу. В ТЗ, как мне кажется, все подробно описано для того чтобы суметь оценить объем и свои силы.

работаем по пунктам до выполнения всех пунктов.

предоплата возможна только в том случае, если у вас много положительных отзывов.