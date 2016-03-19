Доработка магазина WP woocommerce

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Работа ведется в рамках шаблонного дизайна, его функционала. и возможно потребуются какие-то небольшие доработки (адаптация). 

Подробности в ТЗ. 

Пишите СТОИМОСТЬ и сроки за которые готовы взяться за работу. В ТЗ, как мне кажется, все подробно описано для того чтобы суметь оценить объем и свои силы. 

работаем по пунктам до выполнения всех пунктов. 

предоплата возможна только в том случае, если у вас много положительных отзывов.

WooCommerceWordPress
9 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад

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Нет заявок фрилансеров