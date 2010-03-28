Пишет чайник, объясняю, как могу, не вините.

Требуется создать магазин для продажи ж.д. билетов и разместить его на сайте www.bridgeinfo.ru

Тех. задание. Создать:

- панель «Станции. Отправления. Прибытия». / Задаёт маршрут/

- календарь. /дата поездки/

- система бронирования: /ввод данных пассажиров/

- онлайн продажа. /оплата услуги с использованием карты банка/

1. Панель «Станции».

Требования:

Могут быть в виде всплывающего окна, с перечнем станций по маршруту следования поезда . С возможностью их администрирования.

2. Создать календарь.

Требования:

С активными датами (дней недели), дающими переход в систему бронирования и возможностью вручную устанавливать одну из двух версий – пункт №3.

3. Система бронирования:

Требования:

Возможность администрирования. Поскольку онлайн продажа будет работать не каждый день, а по необходимости. Требуется дать доступ, вручную устанавливать две версии в календаре.

А версия. - переход в онлайн продажу. Нужно создать изображение пассажирских мест, с возможностью администрирования: их количества, нумерации, не больших комментариев (скажем, указание его место положение в вагоне). С возможностью администрирования: номера вагона, количество вагонов.

Количество мест и вагонов должно увеличиваться (администрироваться) по необходимости.

Сами места должны быть актины, и давать переход в раздел бронирования, например всплывающее окно. Где, появляются соответственно количеству забронированных мест, количество «форм данных для пассажира». Пункт №4.

В данной форме должен отображаться номер бронируемого места, номер вагона. А сами места, после оплаты, перестают отображаться в онлайн продаже.

Б - вторая, может быть в виде полностью готовой формы, с возможностью администрирования двух позиций, например:

/На эту дату онлайн продажа ж.д билетов закрыта. Предлогам их оформить по групповой стоимости :::::::(окно с возможностью администрирования):, что на :::::: (окно с возможностью администрирования):, рублей дешевле индивидуальной , Заполните форму :/(Ф. И.О. (латинскими буквами) дата рождения, номер паспорта, контактный телефон, дата поездки, станция назначения.) После оформления заявки, наш сотрудник свяжется с Вами. Тел. для справок ...... Оплата ж.д. при получении./ Форма, после заполнения, должна отправляться на нашу почту.

4.А Форма для данных пассажира:

Требования:

- их количество соответствует запрошенным местам. п. 3 - А . Содержит: Ф. И.О. (латинскими буквами), дату рождения, номер паспорта, контактный телефон, личный код (пассажир вносит сам), адрес Эл. почты. Форма должна иметь функцию выбора: взрослый, ребёнок, пенсионер, группа.

Форма, должна размещаться на бланке, где помимо данных пассажира, указан номер места, вагона. После оплаты заказа имеющую функцию печати. (Получением на руки пассажиром «посадочного талона», билета.)

И автоматической передачей этих данных на нашу почту.

Требуется создать форму "отмены бронирования", где пассажир указав личный код и данные, может аннулировать заказ. (здесь нам нужен доступ для блокировки функции "отмены бронирования"). После «отмены бронирования» сданное место заново должно отображаться в онлайн продаже, а деньги за вычетом комиссии будут возвращены.

5. Калькулятор.

Требования.

Калькулятор должен производить расчёт сделанного заказа, по нескольким позициям. ОНИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. Например 1 билет стоит *** руб. 2 билета *** рублей. Но если едут 2 взрослых и 1 ребёнок, то от общей суммы даётся скидка 30 %. Или группа 6 билетов - *** рублей, минус скидка 10 %. Скидки на пенсионеров, если билеты оформляются в две стороны сразу, с учётом стоимости расстояния проезда от станции к станции.

Задача калькулятора –

- производить окончательный расчет заказа, при его разных комбинациях.

- стоимость должна отражаться на ж.д. билете..

Нам нужен административный доступ к стоимости билетов и величине скидки.

6. Договор.

Описание условий, с подтверждением «согласен», «не согласен».

7. Онлайн оплата.

Форма для ввода данных: банковской карты, СМС, Яндекс деньги.