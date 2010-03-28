Только для ЮР.ЛИЦ! Договор! Пожалуйста, изучите вложенный файл (набросок ТЗ и дизайн-макет, позже будет в psd +внутренние страницы). Напишите, сможет ли ваша CMS реализовать требуемый функционал, использовать наш дизайн. Сколько будет стоить ...
Онлайн продажа ж.д. билетов.
Пишет чайник, объясняю, как могу, не вините.
Требуется создать магазин для продажи ж.д. билетов и разместить его на сайте www.bridgeinfo.ru
Тех. задание. Создать:
- панель «Станции. Отправления. Прибытия». / Задаёт маршрут/
- календарь. /дата поездки/
- система бронирования: /ввод данных пассажиров/
- онлайн продажа. /оплата услуги с использованием карты банка/
1. Панель «Станции».
Требования:
Могут быть в виде всплывающего окна, с перечнем станций по маршруту следования поезда . С возможностью их администрирования.
2. Создать календарь.
Требования:
С активными датами (дней недели), дающими переход в систему бронирования и возможностью вручную устанавливать одну из двух версий – пункт №3.
3. Система бронирования:
Требования:
Возможность администрирования. Поскольку онлайн продажа будет работать не каждый день, а по необходимости. Требуется дать доступ, вручную устанавливать две версии в календаре.
А версия. - переход в онлайн продажу. Нужно создать изображение пассажирских мест, с возможностью администрирования: их количества, нумерации, не больших комментариев (скажем, указание его место положение в вагоне). С возможностью администрирования: номера вагона, количество вагонов.
Количество мест и вагонов должно увеличиваться (администрироваться) по необходимости.
Сами места должны быть актины, и давать переход в раздел бронирования, например всплывающее окно. Где, появляются соответственно количеству забронированных мест, количество «форм данных для пассажира». Пункт №4.
В данной форме должен отображаться номер бронируемого места, номер вагона. А сами места, после оплаты, перестают отображаться в онлайн продаже.
Б - вторая, может быть в виде полностью готовой формы, с возможностью администрирования двух позиций, например:
/На эту дату онлайн продажа ж.д билетов закрыта. Предлогам их оформить по групповой стоимости :::::::(окно с возможностью администрирования):, что на :::::: (окно с возможностью администрирования):, рублей дешевле индивидуальной , Заполните форму :/(Ф. И.О. (латинскими буквами) дата рождения, номер паспорта, контактный телефон, дата поездки, станция назначения.) После оформления заявки, наш сотрудник свяжется с Вами. Тел. для справок ...... Оплата ж.д. при получении./ Форма, после заполнения, должна отправляться на нашу почту.
4.А Форма для данных пассажира:
Требования:
- их количество соответствует запрошенным местам. п. 3 - А . Содержит: Ф. И.О. (латинскими буквами), дату рождения, номер паспорта, контактный телефон, личный код (пассажир вносит сам), адрес Эл. почты. Форма должна иметь функцию выбора: взрослый, ребёнок, пенсионер, группа.
Форма, должна размещаться на бланке, где помимо данных пассажира, указан номер места, вагона. После оплаты заказа имеющую функцию печати. (Получением на руки пассажиром «посадочного талона», билета.)
И автоматической передачей этих данных на нашу почту.
Требуется создать форму "отмены бронирования", где пассажир указав личный код и данные, может аннулировать заказ. (здесь нам нужен доступ для блокировки функции "отмены бронирования"). После «отмены бронирования» сданное место заново должно отображаться в онлайн продаже, а деньги за вычетом комиссии будут возвращены.
5. Калькулятор.
Требования.
Калькулятор должен производить расчёт сделанного заказа, по нескольким позициям. ОНИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. Например 1 билет стоит *** руб. 2 билета *** рублей. Но если едут 2 взрослых и 1 ребёнок, то от общей суммы даётся скидка 30 %. Или группа 6 билетов - *** рублей, минус скидка 10 %. Скидки на пенсионеров, если билеты оформляются в две стороны сразу, с учётом стоимости расстояния проезда от станции к станции.
Задача калькулятора –
- производить окончательный расчет заказа, при его разных комбинациях.
- стоимость должна отражаться на ж.д. билете..
Нам нужен административный доступ к стоимости билетов и величине скидки.
6. Договор.
Описание условий, с подтверждением «согласен», «не согласен».
7. Онлайн оплата.
Форма для ввода данных: банковской карты, СМС, Яндекс деньги.
Выбранный исполнитель
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