Редактирование интернет магазина на WordPress WooCommerce

Задание на доработкуинтернет магазина http://tvoya-santehnika.ru/

1. В карточке товара, по некоторым позициям,необходим выбор характеристики товара, например выбор одного из двенадцати

цветов или выбор диаметра трубы. Пример как здесь: http://atst-spb.ru/inzhenernaya-santekhnika/fitingi-i-armatura-dlya-trub/dlya-kanalizatsii-i-fanovykh-trub/tro/troynik/

2. Необходима возможность загрузки цен товаров из CSV файла. В этом файле будут только два столбца: ценатовара и его код. Экспорт и импорт уже

настроены.

3. В карточке товара, если не указана цена, то вместо «Бесплатно» должно отображаться «Нет в наличии»

4. В карточке товара убрать «Похожие товары» ипоменять на «Сопутствующие товары». «Сопутствующие товары» должны привязываться

к товару в CSV файле.

5. На главной странице не работает подчёркиваниекатегорий товаров в «Каталоге продукции».

6. Добавить перечёркнутую цену.

7. Фильтр видом как здесь http://www.afonya-spb.ru/catalog/?set_filter=Y&f%3A146=38&f%3A149=2583&f%3A155=2675&chain=146%3A155 К уже установленной сортировке «умолчанию,по цене» добавить ещё три «бренд» «тип» «вид»

8. Добавить четыре фотографии над горизонтальнымменю.

Интернет магазин на WordPress WooCommerce: http://tvoya-santehnika.ru/

Какую цену вы готовы предложить???