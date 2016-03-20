Нужен не дорогой одностраничный сайт для продажи бумаги для МФУ "SvetoCopy" А4
Редактирование интернет магазина на WordPress WooCommerce
Задание на доработкуинтернет магазина http://tvoya-santehnika.ru/
1. В карточке товара, по некоторым позициям,необходим выбор характеристики товара, например выбор одного из двенадцати
цветов или выбор диаметра трубы. Пример как здесь: http://atst-spb.ru/inzhenernaya-santekhnika/fitingi-i-armatura-dlya-trub/dlya-kanalizatsii-i-fanovykh-trub/tro/troynik/
2. Необходима возможность загрузки цен товаров из CSV файла. В этом файле будут только два столбца: ценатовара и его код. Экспорт и импорт уже
настроены.
3. В карточке товара, если не указана цена, то вместо «Бесплатно» должно отображаться «Нет в наличии»
4. В карточке товара убрать «Похожие товары» ипоменять на «Сопутствующие товары». «Сопутствующие товары» должны привязываться
к товару в CSV файле.
5. На главной странице не работает подчёркиваниекатегорий товаров в «Каталоге продукции».
6. Добавить перечёркнутую цену.
7. Фильтр видом как здесь http://www.afonya-spb.ru/catalog/?set_filter=Y&f%3A146=38&f%3A149=2583&f%3A155=2675&chain=146%3A155 К уже установленной сортировке «умолчанию,по цене» добавить ещё три «бренд» «тип» «вид»
8. Добавить четыре фотографии над горизонтальнымменю.
Интернет магазин на WordPress WooCommerce: http://tvoya-santehnika.ru/
Какую цену вы готовы предложить???
Заявки фрилансеров
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