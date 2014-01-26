Создания интернет магазина CMS Opencart

Хочу подчеркнуть терпеливость мастера. -проект сделан более чем было задумано ! -проект окончен быстрее поставленных сроков. Александр всегда находился на связи уточняя и корректируя все мои задумки. Огромное спасибо ! Не последний раз работаю с этим замечательным человеком!