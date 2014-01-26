Создания интернет магазина CMS Opencart

$1000
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Завершен1 заявка165 просмотров

Необходимо создать интернет магазин на CMS Opencart

тематика строительство

Opencart
11 лет назад
sivilin
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
11 лет назад
$1000
20 дней
Хочу подчеркнуть терпеливость мастера. -проект сделан более чем было задумано ! -проект окончен быстрее поставленных сроков. Александр всегда находился на связи уточняя и корректируя все мои задумки. Огромное спасибо ! Не последний раз работаю с этим замечательным человеком!
Спасибо за интересный проект. работать было более чем комфортно и приятно, отличный заказчик (думаю лучший, из тех, с которыми я работал). все четко и вовремя, всеми руками рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
11 лет назад