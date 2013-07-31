Создать интернет-магазин - выбор движка

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок195 просмотров
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На первом этапе создания магазина проводим выбор движка. Если вы являетесь экспертом в создании магазина на конкретном движке (те сделали на нем не менее 5-10 работающих магазинов), то  для начала мы хотели бы попросить заполнить анкету (будет выслана), на основании которой мы попробуем выбрать конкретный движок.

Интересуют возможности создания на Друпале, Джумле, WP, ModX  и тп. Также рассматриваем платные движки. Самописные пока не берем в расчет, но если считаете, что ваш движок круче описанных вариантов - давайте тоже внесем.

8 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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