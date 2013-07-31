Интернет-магазин с интеграцией с 1С

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок188 просмотров
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Добрый день!

Задача:

Создать интернет-магазин под ключ или по готовому дизайну.

Основные потребители - корпоративные заказчики, т.е. организации, поэтому часть традиционного функционала, как-то:

с этим товаром покупают, популярные товары, отзывы и т.д. не нужна.

А вот какой функционал нужен обязательно:

Навигация по сайту простая и интуитивно понятная

адаптивная верстка под различные форматы экранов (широкоформатный монитор, ноутбук, планшет, смартфон)

кнопка заказа обратного звонка в шапке сайта

Каталог: раздел-подраздел (картинки товаров, цена, кнопка заказать)-товар (подробное описание)

добавление товара в корзину из подраздела (с указанием количества)

Форма обратной связи

Акции, Новости:Список акций компании: - Заголовок-ссылка на страницу акции - Изображение-миниатюра (иконка) - Дата размещения акции - Анонс акции (краткий текст)Страница акции- Полный заголовок акции - Текст - Фотографии, картинки (если есть необходимость в размещении) - Дата публикации (размещения) акции - Постраничный навигатор: «← предыдущая» и «следующая →»CMS удобная и доступная для освоения

Личный кабинет клиента (отслеживаниетовара «под заказ», разный уровень цен у разных категорий клиента) 

Интеграция с 1С (синхронизация остатков и цен, передача заказов)

Интеграция с системой приема он-лайн платежей (Robokassa, Монета)

Подробное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.

Вот примеры сайтов схожей тематики и направления http://profit-league.ru/http://antek-fleetguard.ru/

Жду ваших предложений по бюджету и срокам. 

Спасибо. за внимание!

8 лет назад
vagors
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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