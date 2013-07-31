Интернет-магазин с интеграцией с 1С

Ищем программиста для постоянной работы по сайту на движке MaxyStore. Примерный перечень работ: 1. Оновить версию, если это целесообразно и не стоит дополнительных денег. Либо понять затраты. Доступ в магазин могу предоставить. Версия 1.5.5.1 была куплена в магазине http://market.maxzon.ru/ 31.07.2013[b] [/b] 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Задача:
Создать интернет-магазин под ключ или по готовому дизайну.
Основные потребители - корпоративные заказчики, т.е. организации, поэтому часть традиционного функционала, как-то:
с этим товаром покупают, популярные товары, отзывы и т.д. не нужна.
А вот какой функционал нужен обязательно:
Навигация по сайту простая и интуитивно понятная
адаптивная верстка под различные форматы экранов (широкоформатный монитор, ноутбук, планшет, смартфон)
кнопка заказа обратного звонка в шапке сайта
Каталог: раздел-подраздел (картинки товаров, цена, кнопка заказать)-товар (подробное описание)
добавление товара в корзину из подраздела (с указанием количества)
Форма обратной связи
Акции, Новости:Список акций компании: - Заголовок-ссылка на страницу акции - Изображение-миниатюра (иконка) - Дата размещения акции - Анонс акции (краткий текст)Страница акции- Полный заголовок акции - Текст - Фотографии, картинки (если есть необходимость в размещении) - Дата публикации (размещения) акции - Постраничный навигатор: «← предыдущая» и «следующая →»CMS удобная и доступная для освоения
Личный кабинет клиента (отслеживаниетовара «под заказ», разный уровень цен у разных категорий клиента)
Интеграция с 1С (синхронизация остатков и цен, передача заказов)
Интеграция с системой приема он-лайн платежей (Robokassa, Монета)
Подробное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.
Вот примеры сайтов схожей тематики и направления http://profit-league.ru/, http://antek-fleetguard.ru/
Жду ваших предложений по бюджету и срокам.
Спасибо. за внимание!
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