Переезд сайтов на новый хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен11 заявок169 просмотров

Добрый день!

Имеются сайты, около 7-8-9 штук на хостинге, который перестал устраивать. Необходимо перенести их на новый хостинг. Все сайты на wordpress.

В ответе цена за перенос одного сайта!

WordPress
13 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$4
1 день
Тарас проявил себя как очень грамотный и ответственный исполнитель. Сайты переехали быстро и практически безболезненно, были проблемки с одним сайтом. Но Тарас быстро все поправил и теперь все работает как часы. Рекомендую Тараса всем, кому важен настоящий IT-профессионал, который быстро и с полной отдачей делает свое дело. Сам тоже буду еще обращаться обязательно.
Отличный заказчик ! были не которые недоразумения с оплатой ибо ЯД глючило но в целом остался приятный осадок ! Хороший человек держит слово ! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать аудит и настройку сервера VPS

    После переезда интернет-магазина на Bitrix на vps от timeweb посыпались проблемы: 1) Страницы грузятся слишком долго - в некоторых случаях больше 4 секунд 2) Невозможно провести выгрузку всей номенклатуры из 1С. Обычно до ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна помощь в настройке VPS

    Зерагались на hetzner.de. CentOS 6.3 + Plesk Домен есть. У программиста готов тестовый сервер. Нам надо его перенести на hetzner. Не можем понять что где прописывать. Нужна помощь.

    CentOS
    Хостинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести сайт с хостинга на vds

    $50

    Есть сайт на хостингах с работой проблем нет, хочу опробовать как будет работать на vds, но столкнулся со сложностями при переносе. http://37.230.116.116/ вот что выдает Кто может помочь?

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подбор хостинг компании для проекта

    Добрый день. Требуется человек хорошо знающий законодательства и правила хостинг услуг. Необходимо подобрать хостинг для проекта который не каждый провайдер примет. И дать пару советов.

    Хостинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов и дорвеев

    Нужно почистить сайт на Joomla от лишнего кода, поискать дыры, почистить дорвеи, возможно, обновить CMS и компоненты. В дальнейшем еще несколько сайтов для подобной работы.

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос двух сайтов на новый хостинг

    $100

    требуется перенести два сайта www.rosaquatoria.ru и www.setcom-russia.ru дампы базы sql и архив с веб страницами у меня на руках, данные по старому и новому хостингу есть. срок исполнения до 1 октября, ...

    SQL
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенести сайт с одного хостинга на другой

    $50

    Надо перенести интернет магазин с хостнга nic.ru на другой хостинг.Сам сайт на CMS OpenCart Вполне возможны какие нибудь технические закавыки в переносе. Если вы чувствуете в себе силы и у вас есть возможности решать ...

    Opencart
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка хостинговой площадки

    Добрый день! Требуется конфигурация и настройка взаимодействия такой структуры: Web-часть – joomla template, (установлен), работает Billing – whmcs, лицензия, (установлен) Automation: Website panel for, установлен • Exchange server ...

    Joomla
    Хостингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад