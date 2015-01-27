Идеально настроить контекстную рекламу

Очень рекомендую Екатерину, как настоящего профессионала по контекстной рекламе во всех ее проявлениях. Я сам достаточно неплохо разбираюсь в awdords и direct и, экономя свое время, воспользовался услугами Екатерины, задача - полная настройка РК в Google и Яндекс. Я даже не рассчитывал, что Катя так глобально подойдет к вопросу. Ее стратегия, 1 ключевое слово = 1 обьявление. Щепетильно, скурпулезно, с UTM метками, со всеми расширениями обьявлений, с индивидуальными ставками на каждое ключевое слово, динамическими заголовками, где это нужно, и т д. Итог - все довольны, прекрасно работающая рекламная кампания и заказ на настройку рекламы еще на 3 сайта.