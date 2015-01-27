Идеально настроить контекстную рекламу

$200
Контекстная рекламаЗавершен1 заявка93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Качественно настроить Google Adwords и Яндекс Директ.

РСЯ, Ретаргетинг, Ремаркетинг.

Стратегия = 1 поисковый запрос = 1 объявление.

UTM метки, быстрые ссылки с метками, расширения объявлений и тд

Все должно быть сделано профессионально, непрофессионально я и сам могу...

9 лет назад
kpidoctor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
profi_kontext
Екатерина 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$200
10 дней
Очень рекомендую Екатерину, как настоящего профессионала по контекстной рекламе во всех ее проявлениях. Я сам достаточно неплохо разбираюсь в awdords и direct и, экономя свое время, воспользовался услугами Екатерины, задача - полная настройка РК в Google и Яндекс. Я даже не рассчитывал, что Катя так глобально подойдет к вопросу. Ее стратегия, 1 ключевое слово = 1 обьявление. Щепетильно, скурпулезно, с UTM метками, со всеми расширениями обьявлений, с индивидуальными ставками на каждое ключевое слово, динамическими заголовками, где это нужно, и т д. Итог - все довольны, прекрасно работающая рекламная кампания и заказ на настройку рекламы еще на 3 сайта.
Сергей, Отличный заказчик! Оперативная обратная связь и четкое ТЗ - залог успешного сотрудничества! Проблем не возникало вообще!
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