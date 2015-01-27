Идеально настроить контекстную рекламу

Найти все возможные площадки в интернете для размещения узкопрофильной баннерной рекламы. Тема- мебель, мебельный бизнес, мебельные выставки. Найти все сайты, форумы, места профильных обсуждения и пр. связанные с данной темой по всей России. Рекламируем организацию поездок на международные ...
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Качественно настроить Google Adwords и Яндекс Директ.
РСЯ, Ретаргетинг, Ремаркетинг.
Стратегия = 1 поисковый запрос = 1 объявление.
UTM метки, быстрые ссылки с метками, расширения объявлений и тд
Все должно быть сделано профессионально, непрофессионально я и сам могу...
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