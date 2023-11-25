Написание текста для vc или дзен

$5
Контекстная рекламаОткрыт7 заявок42 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо ознакомиться с нашим приложением и описать его на любой площадке, содержание текста является вашим мнением. А мы предоставим все нужные графические материалы.

Места для данного задания не ограничены, рассмотрим и обсудим с каждым. При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество).

11 дней назад
Джаннат
Россия
11 дней в сервисе
Была
11 дней назад
Заявки фрилансеров
Дмитрий
33 года
5 дней в сервисе
Был
9 часов назад
день назад
Елизавета
18 лет
4 дня в сервисе
Была
3 дня назад
3 дня назад
Анна
30 лет
10 дней в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад
Наталья
51 год
4 года в сервисе
Была
3 дня назад
9 отзывов
10 дней назад
Олег
19 лет
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
11 дней назад
Антон
22 года
2 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
11 дней назад
Агастасия
19 лет
месяц в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
11 дней назад