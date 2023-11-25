Написание текста для vc или дзен

Необходимо ознакомиться с нашим приложением и описать его на любой площадке, содержание текста является вашим мнением. А мы предоставим все нужные графические материалы.

Места для данного задания не ограничены, рассмотрим и обсудим с каждым. При успешном выполнении возможно дальнейшее сотрудничество).