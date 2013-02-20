Требуется написать 50 кулинарных рецептов

Требуется написать 50 УНИКАЛЬНЫХ текстов, представляющих собой кулинарные рецепты. Объём текстов может быть 600 -1000 зн.б.п. В среднем 800 зн. Можно брать за основу рецепты из Интернета, но главный критерий - уникальность текстов. В каждом рецепте должна быть хотя бы одна картинка (картинки необходимо брать только их разных источников). Рецепты должны быть на стандартные темы:

Первые блюда

Втоорые блюда

Салаты

Закуски

и т.д.

Весь список я предоставлю исполнителю.