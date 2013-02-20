Требуется написать 50 кулинарных рецептов

$50
КопирайтингЗавершен11 заявок168 просмотров
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Требуется написать 50 УНИКАЛЬНЫХ текстов, представляющих собой кулинарные рецепты. Объём текстов может быть 600 -1000 зн.б.п. В среднем 800 зн. Можно брать за основу рецепты из Интернета, но главный критерий - уникальность текстов. В каждом рецепте должна быть хотя бы одна картинка (картинки необходимо брать только их разных источников). Рецепты должны быть на стандартные темы:

Первые блюда

Втоорые блюда

Салаты

Закуски

и т.д.

Весь список я предоставлю исполнителю.

11 лет назад
zabstudio
Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
4 дня
Ольга великолепно выполнила свою работу. Рецепты вообще сложно написать уникально (т.к. список ингридиентов неизбежно будет повторяться), но у неё это получилось. Очень было приятно работать с профессиональным автором.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
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