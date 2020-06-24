Дизайн сайта и приложения для службы доставки продуктов питания

  1. Биржа фриланса
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Нам необходимо разработать фирменный стиль (логотип и т.п.), а затем дизайн сайта и приложения (IOS, Android) для благотворительного проекта – интернет-агрегатора и службы доставки продуктов питания и сопутствующих товаров по России.  Возможно параллельно заказ разработки приложения (IOS, Android).

AndroidiOS
5 лет назад
guest_15929207019544
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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