Здравствуйте. Нужно сделать программу - Принятие решения с помощью жребия путем подбрасывания двух шариков. Примерно на 3 - 4 экрана.Возможно нужно делать в Unity в 3D. Что то похожее я уже заказывал, если возьметесь пришлю ...
Лаунчер для клиент-серверного приложения для сервиса
Есть клиент-серверное приложение. Нужно написать лаунчер.
Основные функции:
1. Авторизация через api биллинга
2. Получение через api информации об доступных играх. Запуск бинарника(клиент) с параметром: адрес сервера
3. Получение и отображение баланса
4. По истечении баланса остановка бинарника(клиент)
5. Функция обновления приложения (уведомление о новой версии)
Желательно использовать кроссплатформенные библиотеки. Лаунчер нужен будет под Windows и Mac.
Для старта можно написать лаунчер только под одну платформу.
Есть более детальное ТЗ.
Преимущество: опыт работа с xcode и наличие аккаунта разработчика Apple, чтобы была возможность собрать и подписать приложение под Mac.
При успешном выполнении, возможно долгосрочное сотрудничество. Есть много интересных задач.
Рассматриваются разные бюджеты и варианты сотрудничества.
Проект на низком старте, в приоритете долгосрочное сотруднечество, с более тесной интеграцией в проект.
Выбранный исполнитель
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