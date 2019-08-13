Мобильный квест по городу Киев

Надо реализовать мобильный онлайн квест по городу Киев. Идентичная реализация как здесь: https://walqlike.com/

Надо сделать на 4-х языках: укр, рус, англ, немецкий

Механика/прорисовка/навигация - все как в примере https://walqlike.com/

Рассматриваю вариант с возможностью легкого администрирования: интуитивно понятное и простое добавление(генерирование) новых мультиязычных квестов через админ панель или кабинет пользователя.

На данный момент в приложении надо будет реализовать 3 квеста по 15 локаций(заданий) в каждом + возможность администрирования(добавления/изменения) квестов.

Алгоритм, фото, тексты - все есть.

Стоимость/Сроки/Условия оплаты?