На проект требуется кроссплатформенный разработчик(мобильное приложение). Опыт работы: *На позиции мобайл-разработчика - от 2-х лет *В удаленном формате - не менее 1-го года *В комерческой разработке, в распределнных командах. *Обязательно ...
Подготовить приложение через webview интернет магазина
Всем доброго времени суток. Необходимо с помощью webview вывести страницы интернет магазина.
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