Необходимо разработать приложение, для отображения содержимого сайта, с передачей на сайт различных метрик юзера для точной таргетации Жду ваших предложений, просьба указывать цены! Спасибо
Приложение для андройд
Описание
Приложение для объединения по интересам.
1. создать место-событие.
создание места на карте по геометке.
аватарка места (фотография места с камеры смартфона)
время (выбор даты и времени) по умолчанию текущая дата с настоящим временем.
длительность события (1 час, 2 часа, 3 часа или выбор окончания - для длительный событий)
количество свободных мест (лимитированное событие)
МЕСТО-СОБЫТИЕ
- название события
- геометка
- время (таймер до начала)
- количество приглашений-участников
2. рассылка приглашений
после создания места администратор (создатель места) может добавить участников
(из своей записной книжке добавления в рассылку приглашения с уникальным кодом (при переходе приглашенный имеет доступ к месту и видит список участников.
рассылка приглашений через мессенджеры (как вариант вотсап - создание группы)
генерирование уникальной ссылки приглашения
при переходе два варианта - участвую/не участвую
показ свободных мест
рассылка производится через все мессенджеры (номера из адресной книги создателя)
3. список участников
администратор видит список участников и их статус (участвует или отклонил приглашение)
чат с участниками.
в созданном месте есть текстовый чат где можно присылать фотографии, видео, геометки.
4. медиатека
выкладывает фото/видео в чат места и возможность просмотра участниками места-события
чат для общения по месту-мероприятию
5. расписание
если место и время не меняется (например во вторник в 19.00, то есть возможность создать постоянное мероприятие из уже созданных ранее - тогда при каждом новом события вся информация копируются из прежнего. все события привязываются к месту.
работа с базой данной.
карта из гугл
чат на выбор разработчика.
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