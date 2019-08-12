Приложение для андройд

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок268 просмотров

Описание

Приложение для объединения по интересам.

1. создать место-событие.

создание места на карте по геометке.

аватарка места (фотография места с камеры смартфона)

время (выбор даты и времени) по умолчанию текущая дата с настоящим временем.

длительность события (1 час, 2 часа, 3 часа или выбор окончания - для длительный событий)

количество свободных мест (лимитированное событие)

МЕСТО-СОБЫТИЕ

- название события

- геометка

- время (таймер до начала)

- количество приглашений-участников

 

2. рассылка приглашений

после создания места администратор (создатель места) может добавить участников

(из своей записной книжке добавления в рассылку приглашения с уникальным кодом (при переходе приглашенный имеет доступ к месту и видит список участников.

рассылка приглашений через мессенджеры (как вариант вотсап - создание группы)

генерирование уникальной ссылки приглашения 

при переходе два варианта - участвую/не участвую

показ свободных мест

рассылка производится через все мессенджеры (номера из адресной книги создателя)

3. список участников 

администратор видит список участников и их статус (участвует или отклонил приглашение)

чат с участниками.

в созданном месте есть текстовый чат где можно присылать фотографии, видео, геометки. 

4. медиатека 

выкладывает фото/видео в чат места и возможность просмотра участниками места-события

чат для общения по месту-мероприятию

5. расписание

если место и время не меняется (например во вторник в 19.00, то есть возможность создать постоянное мероприятие из уже созданных ранее - тогда при каждом новом события вся  информация копируются из прежнего. все события привязываются к месту. 

работа с базой данной.

карта из гугл

чат на выбор разработчика.

6 лет назад
Saychik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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