Кроссплатформенный разработчик(мобильное приложение)

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Закрыт2 заявки244 просмотра

На проект требуется кроссплатформенный разработчик(мобильное приложение). 

Опыт работы:

*На позиции мобайл-разработчика - от 2-х лет

*В удаленном формате - не менее 1-го года

*В комерческой разработке, в распределнных командах.

*Обязательно наличие опыта работы с Xamarin/ React Native/ Cordova.

Желательно:

*Наличие гита.

*Работа С jira.

React Native
6 лет назад
PureSkill
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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