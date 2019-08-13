Есть приложение на андроид (правка)

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Добрый день, нужно поправить в приложений на Андроид одну страничку и далее сверстать одностроничный лендинг с формой регистраций.

Android
6 лет назад
Tradefx
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров