Android (ROOT) запуск скриптов из приложения

Приложение с ROOT правами. (Root уже присутствует в Андроид)

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Запуск 3-х скриптов от root пользователя.

Кнопка запуска. Индикация на экране запуска и окончания выполнения каждого из скриптов.

Вывод на экран результата выполнения ok/fail, которые отдает скрипт (sh/bash)

Два таких блока с запуском 3-х скриптов.

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Список: название приложения + кнопка(птичка) вкл/выкл.

Поиск UID всех пользовательстких приложении и передача этого UID в скрипт, соответственно выполнение одного скрипта на "вкл" и выполнение второго скрипта "выкл" по каждому UID.

Выстраивание этого списка приложение-кнопка(птичка).

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