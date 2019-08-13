Android (ROOT) запуск скриптов из приложения

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Приложение с ROOT правами. (Root уже присутствует в Андроид)

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Запуск 3-х скриптов от root пользователя.

Кнопка запуска. Индикация на экране запуска и окончания выполнения каждого из скриптов.

Вывод на экран результата выполнения ok/fail, которые отдает скрипт (sh/bash)

Два таких блока с запуском 3-х скриптов.

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Список: название приложения + кнопка(птичка) вкл/выкл.

Поиск UID всех пользовательстких приложении и передача этого UID в скрипт, соответственно выполнение  одного скрипта на "вкл" и выполнение второго скрипта "выкл" по каждому UID.

Выстраивание этого списка приложение-кнопка(птичка).

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Android
6 лет назад
orosco
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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