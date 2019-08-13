Мобильное приложение для сервиса технической помощи на дорогах

Компания по организации технической помощи на дорогах ищет подрядчика для разработки приложения для сервиса.

Android + iOS.

Функционал:

- Геолокация клиента

- Возможность вызвать техпомощь (заказать звонок, позвонить самому по короткому номеру прямо из приложения)

- Возможность заказать карту техпомощи

- Возможность зарегистрировать ранее купленную карту техмопощи

- Возможность заявить о страховом случае, добавить заявление о ДТП и фото ДТП сразу в приложение

- Заказать консультацию адвоката по ДТП

- Раздел с Новостями, которые приходят через push-уведомления. (Новости - тексты с картинками).

Приложение должно быть интегрировано с CRM-системой OneBox, которую использует офис.