Мобильное приложение для сервиса технической помощи на дорогах

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Закрыт7 заявок273 просмотра

Компания по организации технической помощи на дорогах ищет подрядчика для разработки приложения для сервиса.

Android + iOS.

Функционал:

- Геолокация клиента 

- Возможность вызвать техпомощь (заказать звонок, позвонить самому по короткому номеру прямо из приложения)

- Возможность заказать карту техпомощи

- Возможность зарегистрировать ранее купленную карту техмопощи

- Возможность заявить о страховом случае, добавить заявление о ДТП и фото ДТП сразу в приложение

- Заказать консультацию адвоката по ДТП 

- Раздел с Новостями, которые приходят через push-уведомления. (Новости - тексты с картинками).

Приложение должно быть интегрировано с CRM-системой OneBox, которую использует офис.

AndroidiOS
6 лет назад
guest_15656997787546
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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