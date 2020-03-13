Мобильное приложение + сайт

День добрый, требуется разработка мобильного приложения (IOS/Android) согласно тех задания (от тех задания только логика) и отрисованного дизайна. Прошу внимательно читать условия задачи. Команды и агенства прошу не беспокоить, явно не ваш бюджет) По всем вопросам в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень много людей по всему миру увлекается спортивной и любительской рыбалкой.
Сегодня в электронных маркетах есть приложения для рыболовов-любителей и рыболовов-
спортсменов. Но они не соответствуют многим требованиям и пожеланиям рыболовов.
На первое время проект планируется как региональный (в комплексе "приложение+сайт"
=Украина, "приложение" = Украина, Росиия, Беларусь и т.п.))
При дальнейшем развитии "приложение+сайт" - все русскоязычные регионы (Россия,
Беларусь, и т.д.)
Данный проект позволит предоставить качественный продукт для рыболовов, как
электронный, так и физический. К тому же, благодаря новым интересным функциям, будет
возможность развивать проект с помощью платной версии приложения.
Программа на Android и IOS ( free и платная версия) - прогноз клёва и СОБСТВЕННЫЙ
блокнот рыболова (для каждого пользователя свой) с занесением в БД геолокации,
погодных условий и многого другого. Хранение данных на нашем сайте (сервере/хосте).
Обработка, автоматический анализ внесенных данных и построение на их основе графиков
и отчетов.
Определение местоположения, установка точек геолокации, запись маршрутов из данных
приложения.
Сайт ( желательно WP или другая CMS) связанный с данным приложением, заточенный
под продажу рыболовных снастей. Дроп-шипинг. Кабинет продавца (каждому
производителю/оптовику свой (по типу Prom или Rozetka, но не совсем)
Создание автоматических рейтингов товара (не по продажам или посещениям кпрточек
товара - более детально объясню в процессе)
Ожидание от кандидатов:
- готовы работать на перспективу
- без труда можете создать приложение для Android и IOS
- без труда можете работать с сайтами ( желательно WP или другая CMS)
- знаете и умеете работать с Pyhton
- готовы посвятить этому проекту не один год, работать над улучшениями, доработками
и переделками.
С моей стороны:
- сама идея
- обработка необходимых вводных данных
- построение структуры и алгоритмов вычисления, аналитика
- работа с производителями и оптовиками
- идеи по улучшению и развитию
Проект рассчитан НА ДЛИТЕЛЬНОЕ существование с улучшениями, доработками и
развитием. При достаточном приложении трудов и усилий с обеих сторон, через
определённый период этот проект можно вывести в ранг первого и лучшего электронного
супермаркета рыболовных товаров с дополнительными интересными функциями и
возможностями, благодаря разработанными нами приложениям и дальнейшим улучшениям.
Доли прибыли обсуждаются
Проект создаётся исключительно на энтузиазме и работе на перспективу!
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