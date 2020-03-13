Мобильное приложение + сайт

Очень много людей по всему миру увлекается спортивной и любительской рыбалкой.

Сегодня в электронных маркетах есть приложения для рыболовов-любителей и рыболовов-

спортсменов. Но они не соответствуют многим требованиям и пожеланиям рыболовов.

На первое время проект планируется как региональный (в комплексе "приложение+сайт"

=Украина, "приложение" = Украина, Росиия, Беларусь и т.п.))

При дальнейшем развитии "приложение+сайт" - все русскоязычные регионы (Россия,

Беларусь, и т.д.)

Данный проект позволит предоставить качественный продукт для рыболовов, как

электронный, так и физический. К тому же, благодаря новым интересным функциям, будет

возможность развивать проект с помощью платной версии приложения.

Программа на Android и IOS ( free и платная версия) - прогноз клёва и СОБСТВЕННЫЙ

блокнот рыболова (для каждого пользователя свой) с занесением в БД геолокации,

погодных условий и многого другого. Хранение данных на нашем сайте (сервере/хосте).

Обработка, автоматический анализ внесенных данных и построение на их основе графиков

и отчетов.

Определение местоположения, установка точек геолокации, запись маршрутов из данных

приложения.

Сайт ( желательно WP или другая CMS) связанный с данным приложением, заточенный

под продажу рыболовных снастей. Дроп-шипинг. Кабинет продавца (каждому

производителю/оптовику свой (по типу Prom или Rozetka, но не совсем)

Создание автоматических рейтингов товара (не по продажам или посещениям кпрточек

товара - более детально объясню в процессе)

Ожидание от кандидатов:

- готовы работать на перспективу

- без труда можете создать приложение для Android и IOS

- без труда можете работать с сайтами ( желательно WP или другая CMS)

- знаете и умеете работать с Pyhton

- готовы посвятить этому проекту не один год, работать над улучшениями, доработками

и переделками.

С моей стороны:

- сама идея

- обработка необходимых вводных данных

- построение структуры и алгоритмов вычисления, аналитика

- работа с производителями и оптовиками

- идеи по улучшению и развитию

Проект рассчитан НА ДЛИТЕЛЬНОЕ существование с улучшениями, доработками и

развитием. При достаточном приложении трудов и усилий с обеих сторон, через

определённый период этот проект можно вывести в ранг первого и лучшего электронного

супермаркета рыболовных товаров с дополнительными интересными функциями и

возможностями, благодаря разработанными нами приложениям и дальнейшим улучшениям.

Доли прибыли обсуждаются

Проект создаётся исключительно на энтузиазме и работе на перспективу!