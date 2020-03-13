Консультация по поводу разработки мобильного приложения

Предлагаю разработать приложение для организации. Так как в этом не сильна, нужна консультация по основным вопросам. 1. Каким образом происходит обновление приложения. 2. В какие сроки разрабатывается 3. Цена вопроса. 4. Можно ли синхронизировать приложение с уже имеющейся программой в организации. Для примера есть уже готовое приложение.