Консультация по поводу разработки мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок306 просмотров
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Предлагаю разработать приложение для организации. Так как в этом не сильна, нужна консультация по основным вопросам. 1. Каким образом происходит обновление приложения. 2. В какие сроки разрабатывается 3. Цена вопроса. 4. Можно ли синхронизировать приложение с уже имеющейся программой в организации. Для примера есть уже готовое приложение. 

4 года назад
guest_15841631428356
4 года в сервисе
Был
4 года назад