Правка приложения Android native

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок277 просмотров
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Приложение - опрос Android native.

Нужно внести 2 изменения:

1. Отредактировать текст (несколько предложений)

2. Убрать изображения.

Исходники вышлю.

Android
4 года назад
mrmoose
Рамиль 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад