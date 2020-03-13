Дневник на Android для учеников

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок319 просмотров
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Дневник Firebase для родителей , С учетом просмотра отметок учеников. Минимальный функционал. Тз сброшу по мере необходимости, интересует сроки, цена минимальная, выполненные проекты или похожие проекты.

Android
4 года назад
Grandis22
Сергей 
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад