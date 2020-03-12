Простое мультиплатформенное приложение iOS / Android (можно windows)

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок249 просмотров
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Нужно простое мультиплатформенное приложение

- авторизация пользователя (серверные настройки, API мои. Ничего делать не надо)

- отображение текста и картинок на экране

- возможность нажать 1-2-3-4-5 на экране и отображение следующего экрана

- статистика на каких экранах, сколько времени проводит пользователь

AndroidiOS
4 года назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад