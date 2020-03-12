Простое мультиплатформенное приложение iOS / Android (можно windows)

Здравствуйте. Нужно сделать приложение для Андроид. Есть сайт, на нем есть статьи (заголовок, небольшие характеристики, описание и картинка). Нужно все эти статьи перенести в мобильное приложение. Грубо говоря, сделать тоже самое, что и на сайте. Что важно: на ...