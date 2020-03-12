Всем привет! Есть такая замечательная программа "Share it" позволяющая скинуть на телефон файл с любого другого устройства. ( описание - [url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785&st=3820][/url][url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785]https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785[/url] ) Все бы хорошо, но она позволяет сохранить файлы либо в памяти телефона либо на SD карту в ...
Простое мультиплатформенное приложение iOS / Android (можно windows)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно простое мультиплатформенное приложение
- авторизация пользователя (серверные настройки, API мои. Ничего делать не надо)
- отображение текста и картинок на экране
- возможность нажать 1-2-3-4-5 на экране и отображение следующего экрана
- статистика на каких экранах, сколько времени проводит пользователь
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