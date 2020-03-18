Разработка мобильного приложения (кроссплатформенное решение) под ключ

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок346 просмотров
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День добрый, требуется разработка мобильного приложения (IOS/Android) согласно тех задания (от тех задания только логика) и отрисованного дизайна. Прошу внимательно читать условия задачи. 

Команды и агенства прошу не беспокоить, явно не ваш бюджет) 

По всем вопросам в лс.

4 года назад
dimkasp
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад