Разработка мобильного приложения (кроссплатформенное решение) под ключ

День добрый, требуется разработка мобильного приложения (IOS/Android) согласно тех задания (от тех задания только логика) и отрисованного дизайна. Прошу внимательно читать условия задачи.

Команды и агенства прошу не беспокоить, явно не ваш бюджет)

По всем вопросам в лс.