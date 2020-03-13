Доработка бэкенда Yii2, первая часть

$72
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка326 просмотров
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доработать бэкенд для мобильного приложения на Yii2 и покрыть тестами.

4 года назад
guest_15788536736636
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sotoros
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$72
10 дней
WMZ
Не первый раз сотрудничаем. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.