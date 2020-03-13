Доработка бэкенда Yii2, первая часть

День добрый, требуется разработка мобильного приложения (IOS/Android) согласно тех задания (от тех задания только логика) и отрисованного дизайна. Прошу внимательно читать условия задачи. Команды и агенства прошу не беспокоить, явно не ваш бюджет) По всем вопросам в ...