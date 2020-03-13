Создать скриншоты согласно требованиям соответствующих площадок

$100
Мобильные приложенияЗавершен1 заявка230 просмотров
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Нужно создать пакет скриншотов для Google Play и App Store для нескольких приложений + по некоторым из них внести небольшие коррективы, а также подготовить вид для iPhone-X, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro и Android (4-5 приложений).

4 года назад
sershumkin
39 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Novickaja97
Мария 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
4 года назад
$100
1 день
Мария подготовила мне много материалов для публикации в App Store и Google Play. Внимание к деталям и постоянный онлайн - это про Марию. Все материалы без проблем прошли проверку на площадках. Рекомендую!
То же могу сказать и про Сергея. Своевременная оплата, постоянный онлайн и четкая постановка задачи это про него! Рекомендую!